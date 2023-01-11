Турция надеется на открытие гумкоридора между Россией и Украиной Фото: REUTERS

Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Анкары, заявил турецкий уполномоченный по правам человека Шереф Малкоч.

«После «зернового коридора» у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых», – сказал он в эфире телеканала A Haber.

Как отметил Малкоч, боевые действия на Украине затронули всех в мире в политическом, социальном и экономическом отношениях. Он призвал человечество приложить усилия по для скорейшего прекращения огня.

Как писал сайт KP.RU, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Омбудсмены обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

Тем временем украинцы распродают гуманитарную помощь от Европы. Подробности здесь на KP.RU.

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