Психолог дала советы родителям, как быть, если ребенок не слушается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Практикующий психолог, сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева дала советы родителям, как быть если дети не слушаются. Универсального решения не существует, но можно сделать диалог более содержательным.

Не стоит говорить детям свои просьбы уклончивыми фразами. «давай соберем твои игрушки» - это пример бессмысленной фразы, действия не последует. Единственно верный вариант «Собери свои игрушки».

Дошкольники не способны выполнять комплексные задания, нужно ставить четкую задачу. Например, «Приготовься ко сну», скорее всего, останется без внимания, так как не ясно что делать. А вот конкретное «надень пижаму и почисти зубы, будет выполнено.

Следует стараться делать позитивные замечания. Не нужно начинать с «не» или «прекрати».

- Если вы хотите быть услышанным, то «Не залезай на кухонный стол» следует заменить на «Слезь со стола». А перед обращением убедитесь, что внимание ребенка не отвлечено: посмотрите ему в глаза, дотроньтесь до плеча и если он сосредоточен на диалоге, начинайте разговор, - посоветовала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

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