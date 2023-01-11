Захарова ответила на доклад МИД Латвии о "разгроме России" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова прокомментировала доклад внешнеполитического ведомства Латвии о «разгроме России», назвав его историей про нечеловеческую глупость.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии опубликовал доклад, в котором назвал «разгром России» одним из приоритетов своей внешней политики.

«Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперёд, неумение просчитать ситуацию, в которой находится», - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что подобные заявления в адрес Москвы являются «разрушительным не для нас, а для них», добавив также, что ничего нового в этом нет. По ее словам, об этом говорилось на протяжении многих лет, но сейчас поменялась только форма.

Захарова также обратила внимание на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая, говоря об украинцах, заявила, что им не нужна еще одна группа людей, которая не говорит на эстонском языке.

«Люди, выдающие себя и маскирующиеся за очень важные, базовые, базисные принципы организации общества, сохранение вот этих цивилизационных основ, на самом деле эти основы уничтожили, по крайней мере у себя в государстве», - отметила она.