Новым гендиректором «Почты России» назначен Михаил Волков Фото: пресс-служба «Почты России»

Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении Михаила Волкова новым генеральным директором, сообщает пресс-служба компании.

«Михаил Волков назначен на пост генерального директора «Почты России». Соответствующее решение принял совет директоров компании», – говорится на сайте «Почты России».

Как отмечается в сообщении, Волков имеет обширный управленческий опыт в крупных российских компаниях, в особенности, в управлении финансами и работе с регионами.

Новый гендиректор компании в 2000-2010 годах занимал руководящие должности в «Альфа-банке». В 2012 он был вице-президентом, руководителем корпоративного бизнеса Москвы и Московской области Банка ВТБ, а с 2016 занимал пост старшего вице-президента ВТБ.

В 2017 году Волков был назначен на должность заместителя гендиректора по операционному управлению «Почты России». Он сменил на посту руководителя «Почты России» Максима Акимова, который возглавлял компанию с февраля 2020.