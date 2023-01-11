Reuters: падение прокачки газа через Украину связано с аномально теплой погодой в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины в последнее время падают на фоне ряда факторов, среди которых аномально теплая погода в Европе. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Как передает издание, прокачка через пропускной пункт «Суджа» в начале января 2023 года упала на 10%, с 42,2 млн кубометров до 37,8 млн, и, согласно заявлениям «Газпрома», остается на том же уровне. Компания не комментирует причину снижения поставок.

Собеседник агентства, комментируя данный изменения, заявил, что, скорее всего, высокий уровень заполненности хранилищ, а также высокие температуры в Европе и сниженное потребление, создают угрозу переполнения системы.

Газовый аналитик Refinitiv Марина Цыганкова заявила, что обвал биржевых цен мог привести к тому, что газ из России оказался дороже, поэтому европейские страны решили сократить его закупки, переключившись на сжиженный природный газ (СПГ).

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что стоимость газа в Европе упала до показателей годичной давности из-за аномально теплой погоды.