Independent: Запад считает, что ВСУ не смогут отвоевать территории без танков Фото: REUTERS

ВСУ не смогут перейти в наступление и отвоевать существенные территории, находящиеся под контролем российских сил, без увеличения боевой мощи, включая танки и другую тяжелую технику, написало британское издание Independent со ссылкой на западных чиновников.

"Одним из элементов, которого ВСУ не хватает с точки зрения возможностей, является наличие достаточного числа основных боевых танков и бронетранспортеров… Украинцам не удастся отвоевать значительные территории без изменений в их расстановке сил по сравнению с предыдущим годом…", - отметил один из чиновников.

Ранее сообщалось, что США не стали удовлетворять просьбу президента Украины Владимира Зеленского по поставкам тактических ракет большой дальности ATACMS.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года публикует сайт KP.RU.