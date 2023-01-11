Аналитик Разуваев ответил, в какой валюте хранить сбережения в 2023 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев дал советы, в чем хранить сбережения в 2023 году. По мнению эксперта, самым надежным для нас пока останется рубль. Но для инвестиций стоит рассмотреть азербайджанский манат или дирхам ОАЭ.

Ставка ЦБ в настоящий момент составляет 7,5%, она будет постепенно снижаться. Ставки по вкладам уже почти сравнялись с инфляцией. Так что правильной стратегией будет диверсификация, лучше вложить в разные валюты.

А вот от доллара и евро лучше отказаться, как от токсичных.

- В ЕС сейчас уже наблюдается большое количество трудно решаемых проблем, так что у евро не много стабильности, - отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

В целом эксперты прогнозируют, что после значительного ослабления рубля в декабре, он начнет укрепляться. В течение всего 2023 года сильных колебаний национальной валюты ожидать не стоит.