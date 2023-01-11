Россияне назвали Путина политиком 2022 года Фото: REUTERS

Более половины россиян (55%) назвали политиком прошедшего 2022 года президента России Владимира Путина стал российским политиком 2022 года по версии россиян. Сооответсвующий опрос провел ВЦИОМ.

«Российским политиком минувшего года по версии россиян стал Владимир Путин (55%). Президент России неизменно возглавляет этот рейтинг на протяжении всего периода измерений … Максимум пришелся на 2014-2015 годы - 71-74%», - сказано в исследовании.

На втором месте оказался премьер-министр РФ Михаил Мишустин, которого назвал 21% опрошенных, а тройку лидеров замкнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого назвали 13% респондентов. Каждый десятый упомянул министра обороны РФ Сергея Шойгу, а еще 5% вспомнили умершего основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского.

В 2021 году около 40% россиян назвали Путина политиком года. Следом также шли Лаврова и Мишустин, но глава МИД РФ был тогда в списке вторым.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник», в котором участвовали 1600 опрошенных от 18 лет, проводился в период 24 и 27 декабря 2022 года.