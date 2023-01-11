Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины 11 января 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 11 января 2023 года, в Полтавской и повторно в Харьковской областях Украины, об этом говорят данные онлайн-карты украинского минцифры.

Также сегодня утром воздушная тревога уже была объявлена в Харьковской области, сообщалось о взрывах в Харькове,об этом сообщало украинское издание "Страна.ua".

В названных регионах карта отмечена красным, тревогу объявили практически одновременно. Минцифры Украины уточнило, что "воздушная тревога объявлена в 10.41" по московскому времени.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года публикует сайт KP.RU.