Минобрнауки России расширило список льготников при поступлении в вузы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство образования и науки РФ расширило перечень граждан, которые имеют право поступать в вузы на льготных основаниях. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как уточняется, закон устанавливает специальную квоту в 10% по направлениям подготовки специальности, в рамках которой поступить в вузы без каких-либо вступительных испытаний имеют лица, которые награждены тремя орденами Мужества Герои Российской Федерации, а также дети принимавших участие в специальной военной операции добровольцев, мобилизованных, и дети военных «боевых действий в иностранных государствах».

Напомним, в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах для героев специальной военной операции, а также для детей военных - участников спецоперации на Украине.