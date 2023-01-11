В Госдуму внесен законопроект о ежегодных выплатах в 75 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законопроект о ежегодных выплатах в размере 75 тысяч ветеранам Великой Отечественной войны внесен в Государственную думу.

Как сказано в документе, опубликованном на сайте Госдумы, «предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 Федерального закона «О ветеранах», предусматривающие предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей»

Согласно законопроекту, выплаты будут положены участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и знаком «Житель осажденного Севастополя». Кроме того, предлагается выплачивать по 75 тысяч рублей вдовам военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войны.

Как писал сайт KP.RU, ко Дню Победы в 2022 году ветераны Великой Отечественной получили выплату в 10 тысяч рублей.