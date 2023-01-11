Французский политик Филиппо считает, что “безумцы” в Евросоюзе и НАТО планируют начать мировую войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо подверг критике в Twitter подписанную Евросоюзом и НАТО совместную декларацию о поддержке Украины.

"Вчера при полном молчании СМИ Евросоюз и НАТО подписали совместную декларацию, которая окончательно помещает Евросоюз в американское лоно НАТО!" - отметил он.

Как считает политик, таким образом руководители организаций планируют начать мировую войну с Россией.

"Гиперагрессивное соглашение против РФ. Эти безумцы планируют мировую войну", резюмировал Филиппо.

Ранее британский генерал Ричард Ширрефф признал, что НАТО не готова к войне с Россией. По мнению военачальника из Великобритании, Североатлантический альянс не будет вступать в прямой военный конфликт с РФ.

При этом генсек НАТО Столтенберг не исключил перерастания конфликта на Украине в войну между альянсом и Россией. Альянс “работает каждый день”, чтобы избежать этого, отметил он.