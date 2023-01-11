Губернатор Сергей Цивилев: Педагоги Кузбасса в 2023 году получат дополнительные меры социальной поддержки

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В Кузбассе в 2023 году будут введены дополнительные меры поддержки преподавателей, сообщил глава региона Сергей Цивилев. В рамках «Года педагога и наставника», объявленного в России, и «Года детей», объявленного в регионе, губернатор поручил обратить особое внимание на помощь учителям.

«В этом году мы должны сосредоточить внимание на воспитании и поддержке детей региона и тех людей, которые с ними работают. Все ведомства региона, в первую очередь министерства здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты должны поставить в приоритет юных жителей Кузбасса и педагогов. Нужно скорректировать стратегию развития региона в этом направлении, чтобы эти категории кузбассовцев почувствовали особую заботу и внимание», - отметил Цивилев.

Для выпускников педагогических вузов, закончивших сельские школы и вернувшихся на работу в село, планируется ввести единовременную выплату в 1 млн рублей. Кроме того, регион рассматривает возможность ввести для учителей льготную ипотеку.