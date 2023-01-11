СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" в правительственном квартале Киева

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду, 11 января, сообщила о проведении проверки в правительственном квартале в Киеве. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на территории Печерского района столицы, в частности, в рамках правительственного квартала и на прилежащих территориях», - говорится в релизе СБУ.

Уточняется, что данные мероприятия проводятся для проверки и усиления контрдиверсионной защиты украинских объектов, а также повышения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Сообщается, что в ходе проверки осмотру подлежат территории и отдельные помещения, а также проверяют граждан, которые находятся в районе правительственного квартала.

Напомним, ранее СБУ активно проводило проверки в разных храмах Украины. Так, в конце декабря провели «контрразведывательные» мероприятия в храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Днепропетровской области.