В СВР назвали «досужими вымыслами» сообщения об отставке Сергея Нарышкина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Служба внешней разведки (СВР) России опровергла сообщения об отставке Сергея Нарышкина с поста директора ведомства, назвав их «досужими вымыслами».

«Досужие вымыслы не комментируем», – заявили ТАСС в пресс-бюро СВР.

Напомним, в конце ноября Сергей Нарышкин сообщил, что провел встречу с директором Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильямом Бернсом. По его словам, темы их обсуждения были связаны с ядерной безопасностью и Украиной. Встреча представителей спецслужб РФ и США прошла 14 ноября в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции.

Ранее директор СВР заявлял, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины. По информации российский спецслужбы, Польша решила ускорить аннексию украинских территорий из-за опасений заключения соглашения между странами НАТО и России, которое может не учесть интересы Польши и Украины.