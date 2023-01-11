Песков опроверг слухи о запрете выезда мужчин из России с 9 января 2023

Песков опроверг сообщения украинских СМИ о запрете выезда мужчин из России с 9 января 2023 Фото: ТАСС

Сообщения о якобы запрете выезда мужчин из России с 9 января этого года являются уткой и диверсией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так», – сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее на Украине распустили слух, что Федеральная служба безопасности России якобы разослала во все пограничные управления приказ по обеспечению ограничения выезда за пределы РФ граждан, которые имеют подтверждение о готовности к военной службе.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября 2022 Песков заявлял, что никаких запретов на выезд в командировки и в отпуск за границу для сотрудников администрации президента России не вводилось.

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