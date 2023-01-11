"Союз МС-22" вернется на Землю без членов экипажа, фото: пресс-служба Роскосмоса

Корабль "Союз МС-22", радиатор которого оказался поврежден, спустится на Землю в беспилотном режиме. Об этом сегодня, 11 января, сообщил журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов по результатам заседания Госкомиссии.

"С учетом анализа состояния корабля… сделан вывод, что корабль "Союз МС-22" должен спускаться в беспилотном варианте. В случае возникновения особо критичных ситуаций на станции возможность использования корабля для спасения экипажа будет определит решение Госкомиссии", - уточнил Борисов.

Он также добавил, что космический корабль "Союз МС-23" для возвращения экипажа будет запущен к Международной космической станции (МКС) 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме.

Ранее стало известно, что МКС подверглась атаке метеорного потока. Удар пришелся по российскому кораблю Союз МС-22, который пристыкован к станции. Метеор не смог пробить обшивку насквозь. Но повредил наружную оболочку.

Также ранее сообщалось, что Роскосмос планирует запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" на рубеже 2022-2023 годов. Ракета уже изготовлена и находится на космодроме Плесецк