Михаил Дегтярев: «В Хабаровске находятся крупнейшие проекты федерального уровня»

Доходы краевой столицы выросли практически на 6 процентов в сравнении с 2021 годом. Фото: правительство Хабаровского края

Главной темой рабочей встречи главы региона Михаила Дегтярева с главой столицы Хабаровского края Сергеем Кравчуком стали результаты, которых добился Хабаровск по итогам прошлого года в социально-экономическом развитии.

По словам губернатора, 2022 год можно признать успешным для региональной столицы.

- Мы заканчиваем работу над мастер-планом вместе с госкорпорацией «ВЭБ.РФ», ведущими специалистами градостроительной отрасли и мэрией. В Хабаровске складывается крепкая управленческая команда, что сразу отражается на экономике, деловой активности и настроениях людей, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Экономика города набирает обороты, о чем свидетельствуют прирост инвестиций, а также увеличение оборота крупных и средних организаций. Так, доходы бюджета выросли до 19,5 миллиардов рублей, что почти на шесть процентов выше прошлогодних показателей. Более 60 процентов расходов, традиционно, отводятся под социальную сферу.

В Хабаровске усилили темпы расселения аварийного жилищного фонда, в том числе, на проспекте 60-летия Октября, где за год было расселено 75 квартир, откуда в новое жилье переехали 196 человек.

Вместе с тем, продолжается активное участие города в национальных проектах, на мероприятия по которым было задействовано порядка 1,6 миллиардов рублей. Выделенные средства позволили благоустроить пять общественных территорий, завершить сдачу магистрального водопровода, а также произвести ремонт около 35 километров автомобильных дорог. С помощью федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» удалось привести в порядок 119 дворовых территорий, где, в общей сложности, расположены 243 многоквартирных дома. 2022 год выдался успешным и в вопросе популяризации ТОСов, число которых выросло до 240 самоуправлений.

Новый год, по словам Сергея Кравчука, обещает появление в столице сразу нескольких ключевых социально значимых объектов. На улицах Запарина и Шатова готовятся к сдаче два детских сада, а в микрорайоне «Строитель» и на улице Демьяна Бедного должны открыть свои двери школы на 1100 мест каждая. Говоря о продолжающемся расселении аварийного жилищного фонда, в этом году планируется предоставить новые комфортные условия для 900 хабаровчан. Запущенное строительство Хабаровской ТЭЦ-4 и тепломагистрали ТМ-35 также продолжится в соответствии с заявленными сроками.

Все мероприятия, главным образом, направлены на повышение уровня качества жизни в Хабаровске, что, в свою очередь, дает плоды в выполнении задачи по увеличению численности населения.

- Крупнейшие проекты федерального уровня, которые инициированы региональным правительством, находятся именно в Хабаровске: Дальневосточный художественный музей, межвузовский кампус, одна из самых протяженных набережных в стране, Центр экстремальных видов спорта и Центр уличного баскетбола. А в этом году нас ждет еще одно знаменательное событие - 165-летие города. Празднование должно пройти на достойном уровне, - заявил Михаил Дегтярев.