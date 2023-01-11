В МИД Польши надеются получить репарации от Германии в течение нескольких лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выплата Германией репараций Польше за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны, займет несколько лет, считает заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.

«Я считаю, что получение репараций от Германии – это вопрос нескольких лет», – сказал замглавы МИД Польши в эфире радиостанции RMF FM.

Мулярчик отметил необходимость информирования мирового сообщества о том, что Варшава до сих пор не получила от Берлина никаких компенсаций.

Напомним, ранее Польша обратилась к Конгрессу Соединенных Штатов с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб в период Второй мировой войны. МИД республики пригрозил ФРГ большой проблемой за отказ обсуждать репарации.

Как писал сайт KP.RU, Польша решила добиваться репараций от Германии за Вторую мировую войну и хочетс получить от нее 1,3 триллиона евро.