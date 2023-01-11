В МИД Польши надеются получить репарации от Германии в течение нескольких лет
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Выплата Германией репараций Польше за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны, займет несколько лет, считает заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.
«Я считаю, что получение репараций от Германии – это вопрос нескольких лет», – сказал замглавы МИД Польши в эфире радиостанции RMF FM.
Мулярчик отметил необходимость информирования мирового сообщества о том, что Варшава до сих пор не получила от Берлина никаких компенсаций.
Напомним, ранее Польша обратилась к Конгрессу Соединенных Штатов с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб в период Второй мировой войны. МИД республики пригрозил ФРГ большой проблемой за отказ обсуждать репарации.
Как писал сайт KP.RU, Польша решила добиваться репараций от Германии за Вторую мировую войну и хочетс получить от нее 1,3 триллиона евро.