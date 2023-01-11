Песков считает, что говорить о потере доходов России от энергоресурсов рано

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время рано говорить о каких-то потерях Россией доходов от энергоресурсов, для таких прогнозов отсутствует фактура, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"... Лучше спрашивать наших специалистов об этом, в первую очередь курирующего вице-премьера Александра Новака, но пока... рано", - сказал Песков представителям СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин исключил потери для бюджета из-за введения потолка цен на российскую нефть. Инициативу о введении лимита цен на нефть принесет вред для энергетических рынков, считает политик.

Также ранее российский лидер заявил, что бюджет России не понесет потерь в результате введения потолка цен на нефть, поскольку предложенный уровень соответствует тем ценам, по которым РФ продает сырье.

Как писал сайт KP.RU, Европейский союз утвердил решение о введение потолка цен на российскую нефть 4 декабря 2022, установив данное ограничение на уровне 60 долларов за баррель. Позже страны “Большой семерки” и Австралия согласовали аналогичный потолок цен на черное золото из России.