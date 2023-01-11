Песков поставил под сомнение достоверность заявлений о поставке Турцией на Украину кассетных боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова затруднился оценить достоверность данных о поставках Турцией в Украину кассетных боеприпасов, о которой ранее сообщили СМИ.

«Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений», - заявил представитель Кремля, отметив, что российская сторона «это внимательно отслеживает»

Песков напомнил о поставках на Украину турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Байрактар, отметив, страна «имеет свои обязательства как страна-член НАТО, свои двусторонние отношения». «Одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, взаимном понимании, уважении», - добавил он.

Напомним, накануне издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и Европейского союз написала о том, что с ноября прошлого года Анкара начала поставлять Киеву кассетные боеприпасы американского образца времен холодной войны.

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