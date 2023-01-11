Песков отреагировал на запрет показа «Чебурашки» на Украине Фото: кадр из фильма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя запрет показа нового российского фильма о Чебурашке, заявил, что это не является проблемой России.

«Это надо не нам объяснять – это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям на Украине», – сказал пресс-секретарь президента РФ в беседе с журналистами.

Напомним, ранее в киевских школах появились плакаты, на которых Чебурашка назван «оккупантом». На изображении герой фильма перечеркнут крестом. Подпись под изображением предлагает тем, кому нравится данный персонаж, ехать в Россию.

Накануне Песков, говоря об успехе фильма «Чебурашка», отмечал, что радуется вместе с авторами киноленты.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 стало известно, что семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко по мотивам сказок писателя Эдуарда Успенского побила рекорд «Холопа», став самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката.

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