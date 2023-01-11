ЦБ решил зарегистрировать вновь созданный «Банк Точка» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России решил зарегистрировать вновь созданное ООО «Банк Точка», сообщает пресс-служба регулятора.

«Принято решение о государственной регистрации ООО «Банк Точка» и выдаче ему универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами», – сказано на сайте ЦБ.

Как уточнили в Центробанке, лицензия будет выдана новому банку после оплаты им уставного капитала. В сообщении отмечается, что основным направлением деятельности «Банка Точка» будет предоставление дистанционных услуг и сервисов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Сейчас лицензия ЦБ есть у 326 банков, 225 из них имеют статус банка с универсальной лицензией, добавили в Банке России.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года ЦБ и ВТБ закрыли сделку по продаже банка «Открытие». Сумма сделки составила 340 миллиардов рублей.