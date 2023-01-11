В Кремле рассказали, когда можно будет говорить об успехах спецоперации Фото: REUTERS

Об успехах российских военных на Украине можно будет говорить только после выполнения целей специальной военной операции, которые ранее были поставлены Верховным главнокомандующим РФ Владимиром Путиным. Такое заявление в среду, 11 января, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив при этом, что тактические успехи также очень важны.

«Успех военных действий будет достигнут, когда выполнят цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции», - заявил пресс-секретарь российского лидер, комментируя освобождение Соледара.

Как отметил Песков тактические успехи «достаются достаточно дорогой ценой». По его словам, это «еще один повод для гордости за тех наших ребят, которые на месте не жалеют ни своей жизни, ни своего здоровья для того, чтобы эти тактические успехи нам дарить».

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что российские бойцы взяли под контроль всю территорию города Соледар в ДНР, в том числе его соляные шахты.

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