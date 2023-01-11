Центробанк возобновит покупку иностранной валюты на российском рынке с 13 января 2023 Фото: Артем КИЛЬКИН

Центробанк решил возобновить покупку иностранной валюты на российском рынке с пятницы, 13 января.

«Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила», – сказано в Telegram-канале регулятора.

Как уточнили в ЦБ, операции по покупке валюты будут проводиться в инструменте «китайский юань – рубль» со сроком расчетов «завтра». В сообщении отмечается, что для минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса Центробанк будет покупать юани на внутреннем рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца. Проведение операций будет осуществляться для поддержания финансовой стабильности, добавили в Банке России.