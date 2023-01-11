Российские военные сбили украинский Су-27 возле Попова Яра в ДНР
Истребительная авиация ВКС России уничтожила в Донецкой народной республике (ДНР) украинский истребитель Су-27, сообщили сегодня, 11 января, в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России возле населенного пункта Попов Яр Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 ВСУ", - уточняется в сообщении российского оборонного ведомства
Ранее стало известно, что истребители Воздушно-космических войск России сбили три самолета Су-25 Воздушных сил Украины в Донецкой народной республике, об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".
Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года публикует сайт KP.RU.
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