Военный ВСУ признался, что Украина не считает погибших в Соледаре Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут катастрофические потери, поэтому в окруженном российскими войсками Соледаре украинские власти никто не считали погибших. Такое заявление в интервью американскому телеканалу CNN боец ВСУ.

По словам украинского военного, ситуация в ВСУ сейчас «критическая», а число убитых так велико, что никто не ведет подсчет. Как он отметил, несмотря на большое количество раненых и убитых, по мере продолжения боев за Соледар ряды постоянно пополнялись.

«Личный состав наших подразделений обновился почти наполовину, больше или меньше. Мы даже не успеваем запоминать позывные друг друга, когда прибывает новый личный состав», - приводит «Русская весна» слова военного ВСУ.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль всю территорию города Соледар в ДНР, в том числе его соляные шахты. Сегодня, 11 января, Минобороны РФ сообщило, что город блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ, а ВКС наносят удары по опорным пунктам противника и штурмовые отряды ведут бой.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад всерьёз взялся перевооружать Украину: какие проблемы это несёт России (подробнее)