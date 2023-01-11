Москалькова попросила главу парламента Турции прекратить поставки вооружения Украине Фото: Telegram-канал Татьяны Москальковой

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова попросила власти Турции прекратить поставки вооружения Украине. С соответствующей просьбой она обратилась к спикеру турецкого парламента Мустафе Шентопу.

«Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации», – написала Москалькова в своем Telegram-канале.

По ее словам, во время встречи со спикером парламента Турции, омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом и омбудсменом Турции Шерефом Малкочем прозвучали очень важные заявления о необходимости прекращения огня.

Как писал сайт KP.RU, Москалькова встретилась с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины. Омбудсмены обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

Тем временем турецкий уполномоченный по правам человека заявил, что Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Анкары.

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