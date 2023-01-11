Мобилизованный получил 5,5 года колонии за избиение офицера в парке «Патриот» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Александра Лешкова к 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за избиения в парке «Патриот» в Московской области.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе суда, Лешков был признан виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации . Приговор был обжалован и пока не вступил в законную силу

Согласно материалам уголовного дела, при проведении строевого смотра на территории парка «Патриот» осужденный грубо высказал офицерам воинской части недовольство по поводу организации военной службы. Лешков при этом использовал нецензурные слова, а затем выпустил в лицо офицеру дым от сигареты. После того, как тот отстранил рядового рукой, мобилизованный ударил офицера кулаком в грудь.