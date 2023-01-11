Виктор Бут заявил, что будет делать все для приближения победы России в СВО Фото: Иван МАКЕЕВ

В эксклюзивном интервью "Радио комсомольской правды" вернувшийся на родину российский бизнесмен Виктор Бут заявил, что, как любой гражданин, готов делать все для победы России в специальной военной операции СВО. Трансляция разговора Бута с "Радио-КП" транслируется на YouTube-канале.

"Как любой русский человек, я поддерживаю СВО. И буду делать все, чтобы ускорить приближение победы и достижение всех целей", - сказал Бут.

Когда россиянин Виктор бут вернулся на Родину после обмена на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, сайт KP.RU писал, что в ходе своего первого интервью после освобождения он заявил, что готов пойти добровольцем на спецоперацию в Украине. Однако Бут подчеркнул, что пока у него нет необходимых навыков для этого.

"Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем", - отметил Виктор Бут в интервью RT.

Напомним, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях США и Российской Федерации соответственно.

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