Экс-адмирал ВМС США Ставридис считает, что Россия и Украина могут возобновить диалог после зимы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС Соединенных Штатов Джеймс Ставридис считает, что Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам после зимы текущего года.

"... Первый шанс, который мы можем получить на переговоры, наступит после зимы", - цитирует издание Newsweek слова Ставридиса.

Как считает бывший военный, возвращения к переговорам необходимо ожидать в середине этого года. Он аргументировал свое мнение по ситуации тем, что к этому моменту у России якобы будут большие потери в живой силе и технике.

Ранее сайт KP.RU писал, что Запад оставляет Зеленского в одиночестве и все чаще говорит о мирных переговорах с Россией по Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как поступить с деятелями культуры России, которые предали нашу страну?