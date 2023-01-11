В Азии обнаружили "пугающе устойчивых" к инсектицидам комаров-мутантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Команда исследователей Ганы и ряда стран Азии выясняла, что комары, которые переносят лихорадку денге, а также другие заболевания, выработали «пугающую устойчивость» к инсектицидам в некоторых частях региона. Об этом пишет тайский портал Thaiger.

Как сообщают исследователи, череда мутаций сделала часть комаров невосприимчивыми к воздействию химикатов, изготовленных на основе пиретроидов, которые обычно используются в инсектицидах. Отмечается, что в некоторых случаях устойчивость «повысилась в тысячу раз».

«Количество примененных инсектицидов, которое обычно способно убить почти 100% комаров, теперь убивает только около 7% насекомых. Даже десятикратная доза убила только 30% сверхустойчивых комаров-мутантов», - сказано в исследовании.

Ученые заявляют, что человечеству срочно нужно искать «новые методы борьбы» с комарами-мутантами. Предлагается несколько решений, среди которых разработка большего количества типов химических веществ для борьбы с насекомыми, чтобы люди могли чередовать их с инсектицидами, снижая вероятность мутации.

«Теперь исследования показывают, что масштабы ситуации намного шире, чем предполагалось ранее», - передает издание.

Ранее аллерголог рассказала, каких людей чаще кусают комары, отметив, что если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже.