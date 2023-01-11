Посол Украины Михайлюк пожаловался, что президент Филиппин с июня 2022 года игнорирует попытки Зеленского поговорить

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украина предпринимала попытки связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, чтобы организовать телефонную беседу между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения роли Филиппин в ситуации на Украине, но с июня 2022 года не было получено никакого ответа, заявил временный поверенный в делах посольства Украины на Филиппинах Денис Михайлюк.

"Мы просили о телефонном разговоре между (Зеленским – прим. ред.) и президентом Маркосом, но пока не получили ответа от офиса филиппинского лидера", - сказал Михайлюк, которого цитирует филиппинское издание Inquirer.

Дипломат также уточнил, что с июня прошлого года они пытались связаться с Маркосом через министерство иностранных дел Филиппин дважды в месяц.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский своими действиями рискует лишиться поддержки со стороны Запада после того, как раскритиковал Израиль за недостаточную помощь Незалежной.

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