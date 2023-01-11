Рекордный за 10 лет объем ипотеки в России был выдан в декабре 2022

Объем выдач ипотечных кредитов составил 701,3 млрд рублей в 2022 году Фото: REUTERS

В России за декабрь 2022 года выдали рекордный объем ипотечных кредитов. В сравнении с ноябрем отмечается рост на 47,2%, до 701,3 млрд рублей. Информация об этом следует из исследования агентства Frank RG. Показатель оказался рекордным с 2012 года.

"Объем выдач ипотечных кредитов составил 701,3 млрд рублей", - следует из данных агентства, что выражается в месячном соотношении +47,2% и +7,8% в годовом. Это рекордный объем выдач за весь исследуемый период был с января 2012 года. По информации мониторинга, всего за 2022 год, по предварительным данным, выдано 4,85 трлн кредитов на жилье.

По мнению исследователе, скачек спроса на жилье в ипотеку обусловлен стремлением россиян до нового года закрыть вопрос с жильем, а также неопределенностью с льготной ипотекой.

"Опасения, что льготная ипотека не будет продлена дополнительно стимулировало население взять ипотечный кредит до конца года", - пишут аналитики.

Согласно материалам, сегмент ипотечного кредитования выдал лучшие показатели среди остальных направлений кредитования в России. Впервые с апреля 2022 Доля ипотеки в общем объеме выданных кредитов превысила 50% в декабре 2022 года.

Ранее сайт KP.RU писал, что льготная ипотека на новостройки в наступающем 2023 году останется, а семейная будет расширена. Такие поручения дал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Владимир Путин.

Программу решено продлить до июля 2024 года, но поднять ставку до 8%. Для сравнения, по обычной, не льготной, ипотеке на новостройки средняя ставка по топ-20 банкам нынче в районе 10,8% (данные ДОМ.РФ).