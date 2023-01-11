Москалькова сообщила, что многие считавшиеся пропавшими без вести военные найдены живыми

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова Фото: Александр ГЛУЗ

Многие из военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести, были найдены живыми, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на трехсторонней встрече в Анкаре с участием представителей Украины и Турции.

«В ноябре прошлого года во время обмена пленных мы обменялись списками без вести пропавших и попросили друг друга оказать помощь в поиске. Сегодня я могу сказать, что мы нашли целый ряд людей, которые живы», – сказала она.

По словам Москальковой, живыми были найдены 22 военных, некоторые из них были возвращены домой в результате обменного процесса.

Напомним, уполномоченный по правам человекав РФ рассказал, что омбудсмены России и Украины содействовали возвращению из плена 40 россиян и 40 украинцев. Она не уточнила, в ходе каких именно обменов между странами военнопленные были освобождены.

Как писал сайт KP.RU, Москалькова встретилась с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Либунцом. Омбудсмены обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

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