Индонезия подаст заявку на членство в Совбезе ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объявила, что страна собирается подать заявку на непостоянное членство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) на период 2029-2030 годы.

«Сейчас мы запускаем процесс подготовки. Индонезия надеется на поддержку нашей кандидатуры со стороны каждого члена ООН», - заявил министр, слова которого приводятся в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Напомним, в Совете Безопасности ООН всегда заседают 15 стран, из которых пять постоянных членов и десять временных. В числе постоянных членов Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, которые обладают правом вето. Десять остальных членов стран избираются каждые два года.

Индонезия была непостоянным членом Совета Безопасности ООН в период с 2019 по 2020 годы вместе с ЮАР, Германией, Бельгией и Доминиканской Республикой. Кроме того, страна была избрана непостоянным членом Совбеза ООН на периоды 1974–1975, 1995–1996 и 2007–2008 годов.