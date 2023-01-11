СМИ: В Киев прибыли мэры Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киев прибыли мэры нескольких восточноевропейских столиц, об этом сообщили в украинских СМИ.

«В Киев прибыли мэры четырех европейских столиц. В столице Украины сейчас руководители Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта», - говорится в сообщении.

Как уточняется, в Киев приехали мэр Варшавы Рафал Тшасковский, мэр Праги Зденек Гржиба, мэр Братиславы Матуш Валло и мэр Будапешта Гергея Карачоня.

О целях и подробном составе делегации пока не сообщается.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года глава МИД Германии Анналена Бербок посетила в ходе не анонсированного визита Харьков, где пообещала Украине новые поставки вооружений.

Ранее Бербок высказывалась против прекращения огня на Украине на условиях России.

Кроме того, глава МИД ФРГ заявила, что Германия намерена предложить Украине помощь в борьбе с коррупцией и достижением необходимых для вступления в ЕС стандартов.

Она также заявила, что ей важно поддерживать Украину и ее граждан в период тяжелой во всех смыслах зимы.

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