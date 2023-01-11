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НовостиПолитика11 января 2023 12:18

Захарова заявила о планах США втянуть ЕС в «глобальное соперничество» и сделать своим вассалом

Декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО подтверждает полное подчинение Брюсселя задачам Вашингтона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова заявила о планах США сделать из ЕС своего вассала Фото: Александр Щербак/ТАСС

Захарова заявила о планах США сделать из ЕС своего вассала Фото: Александр Щербак/ТАСС

Соединенные Штаты стремятся втянуть Евросоюз в «глобальное соперничество» и сделать его своим вассалом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подписание совместной декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО.

«Мотивы американцев предельно ясны – втянуть Евросоюз в объявленное Вашингтоном, как говорится в декларации, «глобальное соперничество», и тогда европейцам будет уготована незавидная судьба американского вассала, с каждым шагом попадая во все большую зависимость от Вашингтона», – приводятся ее слова на сайте ведомства.

Как считает дипломат, декларация подтверждает полное подчинение ЕС задачам НАТО, который в свою очередь является инструментом силового обеспечения интересов США. По мнению Захаровой, безопасность в Евроатлантике рассматривается через призму противодействия России, увеличения поставок вооружения Украине и дальнейшей экспансии альянса. Зафиксированное в документе положение о вторичности по отношению к НАТО оборонной политики ЕС ставит крест на претензиях Брюсселя на автономию в этой сфере, добавила она.

Как писал сайт KP.RU, накануне ЕС и НАТО подписали декларацию об усилении сотрудничества двух объединений. Церемония подписания документа прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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