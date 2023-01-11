Венгрия продолжает сотрудничество с Белоруссией несмотря на санкции Фото: REUTERS

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником и подтвердил намерение Будапешта продолжать экономическое сотрудничество с Минском в областях, не затронутых санкциями.

«Нового министра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника я хорошо знаю, поскольку раньше он работал заместителем министра", - написал Сийярто в соцсетях.

Министр подчеркнул, что затягивание конфликта на Украине противоречит национальным интересам Венгрии, а также отметил необходимость сохранения дипломатических каналов связи открытыми.

"По словам Сийярто, «мы продолжаем сотрудничество в сферах экономики, не затронутых санкциями, в основном в фармацевтической промышленности, в сфере медицинских приборов и сельском хозяйстве».

Как писал сайт KP.RU, 21 ноября 2022 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что посол США в Будапеште не имеет права критиковать его за поездки в Россию, так как он действует в национальных интересах Венгрии.

Он отметил, что обеспечение энергобезопасности страны в долгосрочный период соответствует национальным интересам.

Ранее в апреле 2022 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече глав МИД стран ЕС сказал, что Венгрия готова платить в рублях за поставки российского газа.

Сийярто подчеркнул, что такой вариант оплаты поставок природного газа из России не будет нарушением санкций.

Министр уточнил, что этот вопрос обсуждался на технических переговорах между венгерской компанией CEEnergy и российской компанией «Газпромэкспорт» и подтвердил, что правительство Венгрии по-прежнему выступает против эмбарго на поставки российских энергоносителей.