Путин пообещал, что проблемы с обеспечением участвующих в спецоперации частей будут решены

Владимир Путин Фото: REUTERS

Проблемы с обеспечением принимающих участие в военной спецоперации частей будут решены пообещал президент России Владимир Путин.Также будет продолжена реализация масштабных социальных программ, сказал российский лидер.

"Мы решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в военной спецоперации, и при этом будет продолжена реализация масштабных социально-экономических программ и планов", - отметил президент РФ на первом в 2023 году совещании с членами правительства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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