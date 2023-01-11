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НовостиПолитика11 января 2023 12:33

Путин подверг критике оформление заказов на воздушные суда из-за волокиты

Путин раскритиковал Минпромторг за ситуацию с заказами на воздушные суда
Сергей ГАПЧУК
Путин подверг критике оформление заказов на воздушные суда из-за волокиты

Путин подверг критике оформление заказов на воздушные суда из-за волокиты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин во время проведения совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях.

«До сих пор на заводах нет заказов, слишком долго все», - сказал Путин.

Также российский лидер поручил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову отработать с Минобороны вопрос поставки воздушных судов, чтобы понять, сколько нужно гражданских, а сколько военных.

Как писал сайт KP.RU, 11 января 2023 года на совещании президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с обеспечением принимающих участие в военной спецоперации частей будут решены, также будет продолжена реализация масштабных социальных программ.

Президент подчеркнул, что «мы решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в военной спецоперации, и при этом будет продолжена реализация масштабных социально-экономических программ и планов».