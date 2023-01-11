Путин заявил, что конкуренты политическими инструментами создают проблемы нефтегазовым компаниям России

Президент России Путин обратился к правительству с вопросом о положении нефтегазовых компаний в конкурентной среде Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что конкуренты РФ прибегают к политическим инструментам, чтобы подорвать положение российских нефтегазовых компаний. Об этом он сказал в ходе первого совещания с членами правительства в 2023 году.

"Наши нефтегазовые компании справляются с теми проблемами, которые им пытаются создать конкуренты, используя политические механизмы и инструменты?" - задал вопрос лидер РФ заместителю председателя правительства Александру Новаку после его доклада о ситуации в угольной отрасли.

Напомним, президент России Путин исключил потери для бюджета из-за введения потолка цен на российскую нефть. Инициативу о введении лимита цен на нефть принесет вред для энергетических рынков, считает политик.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время рано говорить о каких-то потерях Россией доходов от энергоресурсов, для таких прогнозов отсутствует фактура.

"... Лучше спрашивать наших специалистов об этом, в первую очередь курирующего вице-премьера Александра Новака, но пока... рано", - сказал Песков представителям СМИ.

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