Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности в России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что экономическую политику РФ следует выстраивать таким образом, чтобы она вела к росту реальных зарплат россиян и сокращению бедности и социального неравенства.

"Необходимо так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки… обеспечивали дальнейшее сокращение бедности и неравенства", - сказал Путин на совещании с членами правительства сегодня, 11 января 2023 года.

Также президент пообещал, что проблемы с обеспечением принимающих участие в военной спецоперации частей будут решены. И добавил, что будет продолжена реализация масштабных социальных программ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главным результатом своей работы на посту президента считает сокращение числа граждан, находящихся за чертой бедности.