Пушилин заявил, что Запад видит Украину как ресурс, который не жалко Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал действия Запада на Украине. Он заявил, что там видят Украину как ресурс, который не жалко.

Запад привык добиваться своих целей чужими руками, при этом никто не считается с тем, что гибнет население.

- Они Украину сейчас видят как некий придаток... человеческий ресурс, который им не жалко... с полностью марионеточным правительством, — сказал Пушилин RT.

При этом население Запада вряд ли окажется в подобных условиях, их «дорогостоящий человеческий ресурс» будут использовать по минимуму. И только в тех ситуациях, где ситуация действительно катастрафическая.

из стран Запада, конечно же, они используют по минимуму».

Ранее эксперты оценили, что с начала СВО страны-доноры направили Украине помощь на сумму более 150,8 млрд долларов.

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