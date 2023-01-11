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НовостиПроисшествия11 января 2023 12:54

В Ростовской области водитель без прав сбил женщину с двумя детьми

Под колесами оказались мама и дети семи и полутора лет
Татьяна ТИХОНОВА
Семье потребовалась помощь медиков

Семье потребовалась помощь медиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель без прав сбил женщину с двумя детьми в Зернограде Ростовской области. Об этом со ссылкой на отдел пропаганды Управления ГИБДД по донскому региону сообщает rostovgazeta.ru.

ДТП произошло во вторник, 10 января, около 17.30, на улице Чкалова. По предварительным данным, водитель за рулем «семерки» без прав допустил наезд на женщину с двумя детьми полутора и семи лет, которые переходили дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Мужчина доставил пострадавших в больницу и уехал. А его поисками занялась полиция.

Правоохранители узнали, что это был 39-летний житель Волгодонского района. В отношении него составлен административный протокол за управление машиной без прав и за оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся, а также за управление автомобилем без страхового полиса.