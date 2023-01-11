Жители Минеральных вод жалуются на неочищенные от снега улицы

Жители Минвод жалуются на нерасчищенные дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях жители Минеральных вод пожаловались на неочищенные от снега улицы. Коммунальщики, по словам граждан, не работают с последствиями непогоды.

Как сообщает Newstracker, местные жители обратились к губернатору Ставрополья с просьбой повлиять на работу администрации и служб.

О ситуации с погодой рассказал и глава Минераловодского округа, сообщив, что сильный боковой ветер несет снег на проезжую часть, а видимость из-за метели ограничена.

В ответ местные жители стали писать о ситуации с дорогами, которые с утра не посыпаны.

— Так сложно решить вопрос с посыпкой дорог? С утра ничего не посыпано. Как так? – пишут люди в соцсетях.

Тем временем в Ставрополе, как сообщили в госавтоинспекции, коммунальщики чистили дороги всю ночь. Ветер и непрекращающийся снег не позволяли полностью очистить дорожное покрытие. Работы продолжались и утром, а в городе возможны пробки из-за непогоды.