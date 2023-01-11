Долги жителей Удмуртии по кредитам выросли на 4 млрд рублей за ноябрь 2022

Жители Удмуртии стали больше брать кредиты и реже пополнять вклады Фото: Shutterstock

Жители Удмуртии все чаще берут в долг, но при этом меньше откладывают. Об этом сообщает Udm-Info, ссылаясь на данные Удмуртстата.

По данным ноября 2022 года:

– Долги по кредитам выросли на 4 млрд рублей и составили 275 млрд рублей;

– За месяц выдано кредитов на 17,8 млрд рублей. Это на 0,3% меньше, чем годом ранее, но на 6,7% больше, чем в октябре 2022;

– Счета клиентов банков пополнились на 2,4 млрд рублей. Это в 7 раз меньше, чем сумма долгов.

Выросла и доля просроченных кредитов с 3,4% до 3,6% по сравнению с 2021 годом. Задолженность больше суммы вкладов на 25%, или 55 млрд рублей.

«Рост задолженности по кредитам – один факторов снижения реальных располагаемых денежных доходов населения, которые по оперативной оценке снизились в 2022 году в Удмуртии на 2%», – прокомментировали в Удмуртстате.

По данным сервиса по поиску работы Superjob, 59% жителей города считают, что кредиты могут привести к долговой яме. 14% уверены, что это отличный способ приобрести желаемую вещь.