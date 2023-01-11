В сети появились фото со встречи Павла Дурова и премьера ОАЭ Сулеймана Фото: из соцсетей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посетил резиденцию эмира Дубая. Бизнесмен пообщался с премьер-министром ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль-Мактумом и наследным принцем Хамданом бин Мохаммедом. Снимки со встречи Дурова и руководства ОАЭ распространились в интернете.

"Приветствуем основателя приложения Telegram в Дубае", - пишет двоюродный брат нынешнего правителя Дубая, который опубликовал снимки в соцсетях.

Напомним, журнал Forbes признал российского миллиардера, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова богатейшим бизнесменом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Гражданство ОАЭ Дуров получил в феврале минувшего года. Таким образом, в настоящее время Дуров одновременно является гражданином по меньшей мере четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.