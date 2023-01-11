В США начали восстановление системы оповещения пилотов NOTAM после сбоя 11 января 2023 года

В США начали восстановление системы оповещения пилотов NOTAM после сбоя 11 января 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили, что работают над восстановлением системы оповещения пилотов, некоторые функции уже удалось восстановить.

"FAA все еще работает над полным восстановлением системы оповещения NOTAM после сбоя… некоторые функции начинают работать, но операции национальной системы воздушного пространства пока остаются ограниченными", - уточняется в сообщении управления в Twitter.

Ранее телеканал ABC сообщал, что FAA испытывает сбой в работе системы оповещения для пилотов, что может повлиять на полеты по территории всей страны, "в частности, привести к возможному прекращению полетов".

Также ранее сообщалось, что новосибирская транспортная прокуратура проверит задержку рейса "Новосибирск-Пхукет". Напомним, Самолет должен был отправиться из Новосибирска на остров в Таиланде в 2 часа ночи, но не полетел. Как позже пояснили в авиакомпании Azur Air, рейс задержали до прибытия резервного борта.