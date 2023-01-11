Владимир Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам, чтобы не создавать проблем для бюджета. «Нужно посмотреть за этим дисконтом, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом», - заявил Владимир Путин.

Президент предложил обсудить этот вопрос, а «потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно».

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что экономическую политику РФ следует выстраивать таким образом, чтобы она вела к росту реальных зарплат россиян и сокращению бедности и социального неравенства.

Президент пообещал, что проблемы с обеспечением принимающих участие в военной спецоперации частей будут решены, а также будет продолжена реализация масштабных социальных программ.

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