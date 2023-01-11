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НовостиПолитика11 января 2023 13:12

Владимир Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам

Президент отметил важность этого, чтобы не создавать проблем бюджету
Сергей ГАПЧУК
Владимир Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам

Владимир Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам, чтобы не создавать проблем для бюджета. «Нужно посмотреть за этим дисконтом, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом», - заявил Владимир Путин.

Президент предложил обсудить этот вопрос, а «потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно».

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что экономическую политику РФ следует выстраивать таким образом, чтобы она вела к росту реальных зарплат россиян и сокращению бедности и социального неравенства.

Президент пообещал, что проблемы с обеспечением принимающих участие в военной спецоперации частей будут решены, а также будет продолжена реализация масштабных социальных программ.

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